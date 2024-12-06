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        Jandarma ekiplerinden engelli Melek'e akülü tekerlekli sandalye

        BİTLİS'te jandarma ekiplerine gönderilen akülü tekerlekli sandalye, 8 yaşındaki bedensel engelli Melek'e hediye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:08 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:10
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        Jandarma ekiplerinden engelli Melek'e akülü tekerlekli sandalye
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        BİTLİS'te jandarma ekiplerine gönderilen akülü tekerlekli sandalye, 8 yaşındaki bedensel engelli Melek'e hediye edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı’na ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız tarafından akülü tekerlekli sandalye gönderildi. Tekerlekli sandalye, jandarma ekiplerinin tespit ettiği Tatvan ilçesinde yaşayan bedensel engelli Melek'e hediye edildi. Melek ve ailesi kendilerini ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalyeyi teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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