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        Bitlis ve Diyarbakır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama

        BİTLİS'te kendilerini polis olarak tanıtıp 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:25
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        Bitlis ve Diyarbakır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
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        BİTLİS'te kendilerini polis olarak tanıtıp 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp, ikinci el eşya satılan internet sitesinde ucuz ev eşyası ilanı vererek, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polisin teknik takibi sonucu şüphelilerin Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde oldukları belirlendi. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 8 cep telefonu, 11 sim kart ve çok sayıda hesap kartı ele geçirildi. El konulan dijital materyallerdeki incelemelerde, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde ucuz ev eşyası ilanı verip, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması sonrası 68 dolandırıcılık olayı da aydınlatılmış oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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