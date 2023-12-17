Bitlis'te 3 yılda 6 bin 576 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi ŞENER TOKTAŞ - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Bitlis'te, 3 yılda 6 bin 576 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

ŞENER TOKTAŞ - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Bitlis'te, 3 yılda 6 bin 576 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile bunların kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında okulların konferans salonlarında, Emniyet Müdürlüğü binasında eğitimler düzenleyen ekipler, en önemli hedef kitlelerinden anneler ve anne adaylarını uyuşturucu konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor.

Bu eğitimlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde çeşitleri ile zararlarının anlatıldığı "İki Ekmek" adlı kısa filmin izletildiği anne ve anne adayları, çocuklarının davranışlarındaki değişiklikler, arkadaş çevreleri, çocukların konuşurken kullandıkları kelimeler hakkında bilgilendiriliyor.

Annelerin farkındalığını artıran ekipler, kent genelinde düzenledikleri operasyonlarla da zehir tacirleriyle mücadelelerini sürdürüyor.

Ekipler, tedavi olmak amacıyla kendilerine başvuran bağımlılara da yardımcı oluyor.

- "Etkinlikleri devam ettirmeyi düşünüyoruz"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Berat Günçiçek, AA muhabirine, narkotik madde bağımlılığının toplumun ve özellikle gençlerin önündeki en tehlikeli sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun talimatları doğrultusunda 24 saat esasına dayalı çalışma yürüttüklerini belirten Günçiçek, şöyle konuştu:

"Bu konuda üç ayaklı çalışma yürütüyoruz. Narkotik madde satıcılarının tespit edilmesi, suç unsurlarıyla yakalanması, ele geçirilmesi ve adli makamlara intikal ettirilmesi, madde bağımlılarının ilgili sağlık kuruluşlarında tedavi edilmesi ve toplumumuzu bilinçlendirmek amacıyla özellikle annelerimize, vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza, kamu ve belediye görevlilerimize, okullarda rehber ve diğer öğretmenlere eğitimler veriyoruz, seminerler ve toplantılar düzenleyerek bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz. Bu şekilde hedef kitlemize ulaşmaya çalışıyoruz."

Günçiçek, etkinliklerde annelere büyük önem verdiklerini ifade ederek, 3 yıl önce "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında annelere ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Çocuklarının davranışlarını gözlemleyen, kimlerle arkadaşlık ettiğini, nerelere gittiğini izleyen, bazen eşyalarını ve çantalarını kontrol eden annelerin bu sorunu ilk tespit eden kişiler olduğuna dikkati çeken Günçiçek, "Sorunu ne kadar erken tespit edersek o kadar isabetli karar alırız ve daha hızlı çözüme ulaşırız. Bu nedenle anneler en önemli hedef kitlemiz. Bu amaçla Bitlis'te 82 etkinlikte 6 bin 576 annemize ulaştık. Diğer 147 etkinlikte ise 31 bin 857 kişiye ulaştık. Bitlis'teki tüm annelere ve vatandaşlara ulaşana kadar bu etkinlikleri devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

- "Bu seminere koşarak geldim"

Eğitime katılan annelerden Emine Yandak, televizyonda ve sosyal medyada uyuşturucunun zararlarını gördüklerini belirterek, "Bu eğitimle uyuşturucuyla nasıl mücadele edeceğimi öğrendim. Arkadaşlarımız çok güzel anlattı. Eğitimlerin devam etmesini istiyorum. Eğitim sonrası çocuklarımla daha farklı ilgileneceğim. Çocuklarımız okula ve dışarıya gidiyor, kimlerle arkadaşlık ettiğine, çantalarında ne taşıdığına, 'Baş ağrısı için ilaç kullanıyorum.' dediğinde o ilaçların gerçekten ilaç olup olmadığına bakmamız gerektiğini öğrendim. Eğitimin faydasının olduğunu düşünüyorum. Bütün annelere ve anne adaylarına verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Anne Gülfiye Türkyılmaz da arkadaşlarının çocuklarının uyuşturucuya bulaştığını duyduğunda çok üzüldüğünü ancak uyuşturucu konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını anlattı.

Seminer düzenlendiğini duyduğunda katılmak istediğini dile getiren Türkyılmaz, "Bu seminere koşarak geldim. Arkadaşlar çok iyi anlattı. Verilen uygulamayı telefonuma indirdim. Bu yıl üniversiteden mezun olan 23 yaşında bir kızım var. Yer yer gözlüyordum ancak uzak bir memlekette ve tanımadığımız bir yerdeydi. Çocuğumu gözlemliyorum ama bundan sonra daha bilinçli gözlemleyeceğim. Anne-kız ilişkisinden ziyade arkadaş olarak da iletişim halindeydim. Şimdi daha profesyonel şekilde bakacağım. Bu eğitimlerin sıklıkla Türkiye'nin her yerinde verilmesi taraftarıyım." ifadelerini kullandı.