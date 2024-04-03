Ahlat Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanlığına seçilen Yavuz Gülmez görevi, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'dan devraldı.

Çoban, belediyeye gelen Gülmez'i tebrik ederek makamında mührü teslim etti.

Yaptığı hizmetlerden dolayı Çoban'a teşekkür eden Gülmez, "Bu memlekete hizmet edenlere, taş üstüne taş koyanlara vefa göstermek mecburiyetindeyiz. Biz de size vefalı olacağız İnşallah." dedi.

Çoban da seçimden sonra siyasetin bittiğini, artık hizmet zamanının olduğunu belirterek Gülmez'e başarı temennisinde bulundu.