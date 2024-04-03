Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama

        BİTLİS'te, gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 03-17 Nisan tarihlerinde yasak getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 01:41 Güncelleme: 03.04.2024 - 01:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'te, gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 03-17 Nisan tarihlerinde yasak getirildi. Kentte düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada; olası olayların önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 03-17 Nisan'da yapılacak basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

        “Eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Bitlis coğrafi sınırları içerisinde 03/04/2024 tarihini saat:00.01’den 17/04/2024 tarihi saat:23.59’a kadar 15 gün süre ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu
        Batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        "Hataya yer yok!"
        "Hataya yer yok!"
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        8 bin personel alınacak
        8 bin personel alınacak
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Galatasaray 12'den vurdu!
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?

        Benzer Haberler

        İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Parti'lilere polis müdahalesi
        İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Parti'lilere polis müdahalesi
        Bitlis'te 198 oy farkla seçimi kazanan AK Parti, geçersiz oyların yeniden s...
        Bitlis'te 198 oy farkla seçimi kazanan AK Parti, geçersiz oyların yeniden s...
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, geçersiz oyların yeniden sayılması için it...
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, geçersiz oyların yeniden sayılması için it...
        Ahlat'ta seçim sonuçları kutlandı
        Ahlat'ta seçim sonuçları kutlandı
        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşlara hitap etti:
        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşlara hitap etti:
        Bitlis'te AK Parti'li Tanğlay başkan seçildi; AK Parti 4, Yeniden Refah 1, ...
        Bitlis'te AK Parti'li Tanğlay başkan seçildi; AK Parti 4, Yeniden Refah 1, ...