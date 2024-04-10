Tatvan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı

Törenin ardından Emniyet Müdürlüğü birimlerini ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

Tatvan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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