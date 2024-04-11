Güroymak'ta dağlık alandaki yarığa düşen 3 manda kurtarıldı

Gelen ihbarları değerlendirdiklerini belirten Yeşilırmak, "Emin Dayan'a ait 3 manda, merada otlarken Mazığ bölgesinde oluşan yarıklara düşmüştü. ŞAFAK üyelerimiz ve köy sakinleri, bölgeye giderek mandaları bulundukları yerden çıkardı. Vatandaşlarımız arama kurtarma gerektiren durumlarla ilgili derneğimizden yardım isteyebilirler." dedi.

Dernek Başkanı Rahmi Yeşilırmak, 3 gündür kentte etkili olan yağış nedeniyle teyakkuzda olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.