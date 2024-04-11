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        Güroymak'ta dağlık alandaki yarığa düşen 3 manda kurtarıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde dağlık alandaki yarığa düşen 3 manda, kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 18:16 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:16
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        Güroymak'ta dağlık alandaki yarığa düşen 3 manda kurtarıldı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde dağlık alandaki yarığa düşen 3 manda, kurtarıldı.

        Gölbaşı beldesinde bulunan Mazığ Dağı eteklerinde otlayan Emin Dayan'a ait 3 mandanın yarıklara düşmesi üzerine yardım talebinde bulunuldu.

        İlçede yeni kurulan Şark Feneri Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (ŞAFAK) üyeleri, bölgeye giderek mandaları bulundukları yerden çıkardı.

        Dernek Başkanı Rahmi Yeşilırmak, 3 gündür kentte etkili olan yağış nedeniyle teyakkuzda olduklarını belirtti.

        Gelen ihbarları değerlendirdiklerini belirten Yeşilırmak, "Emin Dayan'a ait 3 manda, merada otlarken Mazığ bölgesinde oluşan yarıklara düşmüştü. ŞAFAK üyelerimiz ve köy sakinleri, bölgeye giderek mandaları bulundukları yerden çıkardı. Vatandaşlarımız arama kurtarma gerektiren durumlarla ilgili derneğimizden yardım isteyebilirler." dedi.

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