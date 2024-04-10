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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, jandarma personelinin bayramını kutladı

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:22 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:22
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, jandarma personelinin bayramını kutladı
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol Karaömeroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Selçuk ve personel tarafından karşılanan Karaömeroğlu, telsizle anons yaparak gece gündüz demeden ülkenin ve Bitlis'in huzuru için fedakarca görevini yerine getiren jandarma personelinin bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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