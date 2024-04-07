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        Güroymak'ta belediye el değiştirdi; protestolarda 5 polis hafif yaralandı, 14 gözaltı

        BİTLİS'in Güroymak ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) 2 oyla kazandığı seçime AK Parti ve DEM Parti itiraz etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 09:35 Güncelleme: 07.04.2024 - 09:40
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        Güroymak'ta belediye el değiştirdi; protestolarda 5 polis hafif yaralandı, 14 gözaltı
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        BİTLİS’in Güroymak ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) 2 oyla kazandığı seçime AK Parti ve DEM Parti itiraz etti. Yeniden yapılan sayımlarda bu kez AK Parti adayı Eşref Mutlu’nun 18 oy farkla seçimi kazandığı açıklanınca, YRP’liler protesto eylemi yaptı. Çıkan olaylarda İlçe Emniyet Müdürü ile 4 polis memuru hafif yaralanırken, 14 kişi gözaltına alındı.

        Güroymak’ta 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde YRP’nin adayı Emrulah Yıldırım, seçimi 2 oy farkla kazandı. İkinci sıradaki AK Parti ve aralarında az oy farkı bulunan üçüncü sıradaki DEM Parti seçim sonucuna itiraz etti. İl Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayımda bu kez AK Parti’nin adayı Eşref Mutlu 18 oy farkla seçimi kazandı. YRP de İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Rakipleri ile az oy farkı bulunan bir grup DEM Parti’li de basın açıklaması yaparak seçim sonucunu protesto etti.

        YRP’liler de Muş Caddesi’ndeki partilerinin seçim koordinasyon merkezi önünde toplanarak, yolu trafiğe kapatıp konteynerleri ateşe verdi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, gösteri yapan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Grup dağılmayınca, basınçlı su ve biber gazı kullanılarak müdahale edildi. Olaylar sırasında Güroymak İlçe Emniyet Müdürü ile 4 polis memuru, göstericilerin attıkları taşlardan hafif yaralanırken, 14 kişi gözaltına alındı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Bitlis Valiliği’nden çıkan olaylara iliştin açıklama yaptı. 14 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

        "31.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçlarını protesto etmek amacıyla; 06.04.2024 günü ilimiz Güroymak ilçesinde DEM Partili şahıslar toplanarak basın açıklaması yapmış, sonrasında Yeniden Refah Partisi üyeleri ve taraftarları İlçe SKM önünde toplanmış, Muş kara yolunu çöp konteynerleri ile kapatarak ve konteynerleri ateşe vererek öncelikle kaymakamlık ve belediye binasına doğru yürüyüşe geçmiş, belediye binasının camlarını kırmış, görevli polislere taş, sopa ve çeşitli cisimlerle saldırmışlardır. Tüm uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine gruba usule uygun olarak müdahale edilmiş, yol trafiğe açılmış, kamu malına zarar vermek, görevli memura mukavemet, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 şahıs gözaltına alınmış, Güroymak İlçe Emniyet Müdürümüz dahil, 5 personelimiz hafif yaralanmıştır.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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