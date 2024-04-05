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        Bitlis'te 6 erkek takibini geride bırakan kadın muhtar, mahallenin sorunlarına odaklandı

        Bitlis'te, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 6 erkek rakibini geride bırakarak muhtarlığı kazanan 3 çocuk annesi Elif Aydın, mahallenin sorunlarının çözümüne odaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:19
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        Bitlis'te 6 erkek takibini geride bırakan kadın muhtar, mahallenin sorunlarına odaklandı
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        Bitlis'te, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 6 erkek rakibini geride bırakarak muhtarlığı kazanan 3 çocuk annesi Elif Aydın, mahallenin sorunlarının çözümüne odaklandı.

        Gazibey Mahallesi'nde muhtarlığa aday olan 30 yaşındaki Aydın, 6 erkek adaya karşı yarıştığı seçimde en yakın rakibinden 40 oy fazla alarak kazandı.

        Bugünlerde mahalle sakinlerinin tebriklerini kabul eden Aydın, gazetecilere, Gazibey Mahallesi'nin Bitlis'in en eski mahallelerinden biri olduğunu söyledi.

        Mahallenin hizmet anlamında eksiklerinin olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

        "Bu eksiklikleri en kısa sürede yetkililer ile çözmeye çalışacağız. Mahallemizin kadınlarıyla temiz ve yaşanabilir bir mahalle oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Bir önceki muhtarımıza bir işim düşmüştü. Birkaç kez gitmeme rağmen ilgilenmedi. Ayrıca muhtarlar derneğine gittim. Burada da sorunumla ilgilenmediklerini görünce eşime muhtar adayı olacağımı söyledim. Sağ olsun o da bana destek verdi. Gazibey Mahallemiz Bitlis'in kültürel bakımından en özel mahallelerinden biri. Tarihi evlerimiz var. Yapılacak çok işimiz var. Sorunları çözmek için buradayız. Kurumlarla işbirliğiyle mahallemize hizmet edeceğiz."

        Kentteki 13 mahalle muhtarı arasında tek kadın muhtar olduğunu ifade eden Aydın, erkek muhtarlar arasında kabul gördüğünü ifade ederek, "Mahallede yardıma muhtaç birçok aile var. Bununla ilgili iş insanları ile mahallede bir vakıf kurarak, kendi aramızda sorunları çözmek istiyoruz. Seçilmem için bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de çalışmalarımla onların bu desteğine karşılık vereceğim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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