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        Bitlis merkezin tek kadın muhtarı: Zorlukları yenmek için buradayım

        BİTLİSmerkezde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan tek kadın muhtar olan Elif Aydın (30), "Zorlukları yenmek için buradayım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:00
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        Bitlis merkezin tek kadın muhtarı: Zorlukları yenmek için buradayım
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        BİTLİSmerkezde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan tek kadın muhtar olan Elif Aydın (30), "Zorlukları yenmek için buradayım. Mahallenin en büyük sorunlarından biri, altyapı ve yol sorunu. Mahallemizde çocuklar için park sorunu var. Çözmek için kurumlarla iş birliği yapacağız" dedi.

        Merkeze bağlı Gazibey Mahallesi'nde 6 aday ile yarışıp, en yakın rakibine 40 oy fark atan Elif Aydın, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar oldu. Mahallenin tek kadın adayı olan Aydın, mahalle sakinlerine hem teşekkür etti hem sorunlarını dinledi. Evli ve 3 çocuk annesi Elif Aydın, "Muhtarımıza bir işim düştü. Birkaç kez gitmeme rağmen ilgilenmedi. Ayrıca muhtarlar derneğine gittim. Sorunumla ilgilenmediklerini görünce, eşime muhtar adayı olacağımız söyledim. Sağ olsun o da bana destek verdi. Gazibey Mahallemiz, Bitlis'in kültürel bakımından en özel mahallelerinden biri. Tarihi evlerimiz var; yapılacak çok şey var. Zorlukları yenmek için buradayım. Mahallenin en büyük sorunlarından biri, altyapı ve yol sorunu. Mahallemizde çocuklar için park sorunu var. Çözmek için kurumlarla iş birliği yapacağız" dedi.

        'KENDİ ARAMIZDA SORUNLARI ÇÖZMEK İSTİYORUM'

        Merkezde yer alan 13 mahalle muhtarı arasında tek kadın muhtar olduğunu belirten Aydın, "Mahallede yardıma muhtaç birçok aile var. Bununla ilgili olarak iş adamları ile mahallede bir vakıf kurarak, kendi aramızda sorunları çözmek istiyorum. Mahalle sakinlerini de yanıma alarak sadece muhtar olarak değil; tüm mahalleli olarak sorunların üstesinden geleceğiz. Seçilmem için bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de çalışmalarımla onların bu desteğine karşılık vereceğim" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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