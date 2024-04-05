Bitlis merkezin tek kadın muhtarı: Zorlukları yenmek için buradayım

BİTLİSmerkezde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan tek kadın muhtar olan Elif Aydın (30), "Zorlukları yenmek için buradayım. Mahallenin en büyük sorunlarından biri, altyapı ve yol sorunu. Mahallemizde çocuklar için park sorunu var. Çözmek için kurumlarla iş birliği yapacağız" dedi.

Merkeze bağlı Gazibey Mahallesi'nde 6 aday ile yarışıp, en yakın rakibine 40 oy fark atan Elif Aydın, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar oldu. Mahallenin tek kadın adayı olan Aydın, mahalle sakinlerine hem teşekkür etti hem sorunlarını dinledi. Evli ve 3 çocuk annesi Elif Aydın, "Muhtarımıza bir işim düştü. Birkaç kez gitmeme rağmen ilgilenmedi. Ayrıca muhtarlar derneğine gittim. Sorunumla ilgilenmediklerini görünce, eşime muhtar adayı olacağımız söyledim. Sağ olsun o da bana destek verdi. Gazibey Mahallemiz, Bitlis'in kültürel bakımından en özel mahallelerinden biri. Tarihi evlerimiz var; yapılacak çok şey var. Zorlukları yenmek için buradayım. Mahallenin en büyük sorunlarından biri, altyapı ve yol sorunu. Mahallemizde çocuklar için park sorunu var. Çözmek için kurumlarla iş birliği yapacağız" dedi.