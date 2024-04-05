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        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, mazbatasını aldı

        AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanlığına seçilen Nesrullah Tanğlay, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:40 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:40
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        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanlığına seçilen Nesrullah Tanğlay, mazbatasını aldı.

        AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve partililerle Adalet Sarayı'na giden Tanğlay'a, İl Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi.

        Adliye önünde partililerle fotoğraf çekilen Tanğlay, yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi gibi kutlu bir günde mazbatayı almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Kadir Gecesi'nin bereketinin Bitlis'e hizmet olarak yansıyacağını ifade eden Tanğlay, "Seçim gecesi birleştirilmiş tutanaklar bize teslim edildi. Akabinde malum partiler, AK Parti'nin kazanmasını hazmedemediler. Hazmedemedikleri için Bitlis'te huzursuzluk çıkarmaya çalıştılar. Hile yapmadan, bir oy devşirmeden seçimi kazandık. Bunun üzerine gölge getirilmesine müsaade etmeyiz." diye konuştu.

        Bitlis'te algı oluşturup usulsüzlük varmış gibi göstermenin yanlış olduğunu belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

        "Seçmen listeleri askıya çıktığında bütün partilerin itiraz etme hakkı vardı. Bitlis'te taşıma seçmen vardıysa niye itiraz etmediler. Bugün mutlu bir gün. Kazanan Bitlis ve şehrimiz oldu. Bize oy veren vermeyen bütün hemşerilerimi kucaklıyorum. Bitlis'e 5 yıl güzel hizmetlerde bulunduk. Bu süreçte hiç kimseyi ayırmadık, ayrıştırmadık. Allah'ın izniyle 2024 seçiminden zaferle çıktık. Bundan sonra hep beraber el ele vererek şehrimize hizmet edip daha güzel yerlere taşıyacağız. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan bütün parti teşkilatı arkadaşlarıma, gönüldaşlarıma, zor süreçte görev yapan emniyet güçlerine teşekkür ediyorum."

        Öte yandan AK Parti'den Yolalan Belde Belediye Başkanı seçilen Kerem Çabuk ile İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Medet İlbars da mazbatalarını aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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