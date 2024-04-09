Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Hizan'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:45 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizan'da bayramlaşma programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Hizan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Öğretmenevinde düzenlenen programa katılan Kaymakam Nurhalil Özçelik, insanları günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştırarak birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.

        Bugüne kadar el birliğiyle yaşatılan birliktelik kültürünün en güzel örneklerinden birinin sergilendiği bayramlaşma törenine katılanlara teşekkür eden "Sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamının hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

        Programa katılan kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Özçelik, daha sonra Emniyet Müdürlüğü, Hizan Jandarma Komutanlığı, Jandarma Tabur Komutanlığı, Horozdere ve Gayda köyü mevkisindeki yol kontrol noktalarında görevli personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Özçelik, Hizan Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hastaların ve personelin bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!

        Benzer Haberler

        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay'ın Ramazan Bayramı mesajı
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay'ın Ramazan Bayramı mesajı
        Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımın sağlandığı yolda karla mücadele çalışması ba...
        Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımın sağlandığı yolda karla mücadele çalışması ba...
        Nemrut Dağı'nda 6 metre karla mücadele
        Nemrut Dağı'nda 6 metre karla mücadele
        Güroymak'ta belediye el değiştirdi; protestolarda 5 polis hafif yaralandı,...
        Güroymak'ta belediye el değiştirdi; protestolarda 5 polis hafif yaralandı,...
        Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
        Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
        Tatvan Belediye Başkanı Erol, mazbatasını aldı
        Tatvan Belediye Başkanı Erol, mazbatasını aldı