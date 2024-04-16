Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, göreve başladı

        AK Parti'den Güroymak Belediye Başkanı seçilen Eşref Mutlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:01 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'den Güroymak Belediye Başkanı seçilen Eşref Mutlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Mutlu, yaptığı açıklamada, hizmet için kollarını sıvadıklarını söyledi.

        Seçimin kazananının Güroymak olduğunu ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

        "Seçim sürecinde bizlerle beraber sahada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkürü borç biliyorum. Şu anda ilçemizin mahallelerine nasıl hizmet ederiz onun planlamalarını yapıyoruz. İnşallah sizlere layık bir başkan olacağım. Yapılması gereken ne varsa el ve güç birliğiyle ilçemize hizmet edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Fenomen Ares cinayeti davası sil baştan görülecek
        Fenomen Ares cinayeti davası sil baştan görülecek
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 2 pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bitlis'te 2 pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Hobi olarak başladığı muaythaide gözünü dünya şampiyonluğuna dikti
        Hobi olarak başladığı muaythaide gözünü dünya şampiyonluğuna dikti
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'dan Turizm Haftası mesajı
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'dan Turizm Haftası mesajı
        Doğaseverler Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi
        Doğaseverler Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi
        Bitlis'te AK Parti Bitlis İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        Bitlis'te AK Parti Bitlis İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor