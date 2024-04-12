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        Bitlis'te AK Parti Bitlis İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        Bitlis'te AK Parti İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 17:05 Güncelleme: 12.04.2024 - 17:05
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        Bitlis'te AK Parti Bitlis İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
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        Bitlis'te AK Parti İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

        Parti binasında gerçekleştirilen programda konuşan İl Başkanı Kadir Köstekçi, herkesin bayramını kutladı.

        Köstekçi, "Seçimde yazmış olduğumuz başarı hikayesinin kahramanları sizlersiniz. Bitlis'te çok çalışıp emek verdik. Halkın istediği adayları gösterdik. Gece gündüz demeden çalıştık. Gidilmedik ev, sıkılmadık el bırakmadık. 10 belediye kazanarak Bitlis'te tarih yazdık. Bu başarıyı sonuna kadar kutlamak hepimizin görevi." dedi.

        Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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