Bitlis'te AK Parti Bitlis İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

Köstekçi, "Seçimde yazmış olduğumuz başarı hikayesinin kahramanları sizlersiniz. Bitlis'te çok çalışıp emek verdik. Halkın istediği adayları gösterdik. Gece gündüz demeden çalıştık. Gidilmedik ev, sıkılmadık el bırakmadık. 10 belediye kazanarak Bitlis'te tarih yazdık. Bu başarıyı sonuna kadar kutlamak hepimizin görevi." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.