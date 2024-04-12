Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayramda da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bayram tatili dolayısıyla "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen yerli ve yabancı turistler, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ve alandaki tarihi kümbetleri gezdi.

Mezar taşlarının üzerlerindeki kabartmaları, motifleri, oymaları, kitabeleri ve yazıları inceleyen ziyaretçiler, abidevi mezar taşlarını cep telefonlarıyla görüntüledi, dua etti.

İstanbul'dan gelen Emrah Eren, AA muhabirine, ilk defa geldiği Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndan çok etkilendiğini söyledi.

Eren, "Ramazan Bayramı'nda Ahlat'a gelmek istedik. Burası çok güzel, herkese tavsiye ediyoruz. Ata yadigarı mezarlıklar var. Çok etkileyici bir atmosfer. Karşımızda karlı dağlar, Van Gölü var. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Batman'dan gelen Ceren Ataman ise "Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı görmek için bayram tatilinde buraya geldik. Amacımız burayı tanımak ve tanıtmak. Herkesin bu güzellikleri görmesi gerekir." diye konuştu.