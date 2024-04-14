Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Doğaseverler Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi

        Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in Mutki ilçesinde metrelerce yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:42 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğaseverler Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in Mutki ilçesinde metrelerce yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye gezdi.

        İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Gümüşkanat köyü yakınlarındaki şelale, el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzara sunuyor.

        Şelaleyi görmeye gelen dernek üyeleri, doğal güzelliğiyle turizme kazandırılmayı bekleyen bölgeyi gezdi, fotoğraf çekti.

        Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, gazetecilere, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini söyledi.

        İlçedeki Gümüşkanat ile Beyazsu şelalelerinin ziyaretçi akınına uğradığını belirten Barlak, şunları kaydetti:

        "İlçemiz doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Ülkemizin en yüksek şelalesi olmaya aday Gümüşkanat Şelalesi, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. İlçemizdeki tüm tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmayı hedefliyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

        Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için sürekli etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

        Gümüşkanat Şelalesi'nin turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Özel, "60 metre yükseklikten akan muazzam bir güzellik var. Van Gölü Havzası'nda buna benzer çok fazla doğal güzellik var. Tamamını tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu yıl yağışların artmasıyla barajlarımız doluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bugün tarih yazacak!
        Bugün tarih yazacak!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te AK Parti Bitlis İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        Bitlis'te AK Parti Bitlis İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
        Güroymak'ta dağlık alandaki yarığa düşen 3 manda kurtarıldı
        Güroymak'ta dağlık alandaki yarığa düşen 3 manda kurtarıldı
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, jandarma personelinin bayramını kutladı
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, jandarma personelinin bayramını kutladı
        Tatvan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Tatvan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Hizan'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Hizan'da bayramlaşma programı düzenlendi