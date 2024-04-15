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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'dan Turizm Haftası mesajı

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:34 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:34
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'dan Turizm Haftası mesajı
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaömeroğlu, mesajında, ülkede turizm bilincini geliştirmek ve halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan'ın Turizm Haftası olarak kutlandığını belirtti.

        Ülkelerin ve şehirlerin ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, farklı kültürlerin birbirini tanımasına ve kaynaşmasına da vesile olan turizmin, Bitlis'in kalkınma hamlesindeki birinci önceliği olduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

        "Tarihe ışık tutan Selçuklu Mezarlığıyla, büyüleyici doğal güzelliklere sahip gölleri, Süphan Dağı, yıllara meydan okuyan tarihi camileri, kümbetleri, yıkılmaz kaleleri, dünyanın en lezzetli balı, yöresel ürünleri, birbirinden değerli doğal güzellikleri, tabiat varlıkları ve sulak alanlarıyla adeta bir açık hava müzesini andıran güzel Bitlis, Türkiye'nin görülmeye değer şehirlerinden biridir. Ülkemizin genelinde olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan turizm hareketliliğinden, yeni turizm sezonu ile birlikte Bitlis'imizin de istifade etmesi ve belki birkaç sene sonra yüz binlerce turistin akınına uğrayan bir turizm cenneti olması için birçok çalışmayı hayata geçirdik."

        Hedeflerinin Bitlis'i turizmde öncü bir kent yapmak olduğunu aktaran Karaömeroğlu, "Bu sebeple, Bitlis'imizin turizm alanında hak ettiği noktaya gelmesi, gelişmişlik düzeyinin artırılması ve insanlarımızın bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelmesi için tüm kurumlarla el ele vererek birlikte hareket etmeliyiz. Bu düşüncelerle Turizm Haftası'nı kutlarken, yeni turizm sezonunda tüm esnafımıza bol kazançlar diliyor, doğunun incisi olan güzel Bitlis'imizi görmeyen herkesi ilimizde bir tarih yolculuğuna çıkmaya ve doğal güzelliklerimizi yerinde görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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