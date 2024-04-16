Bitlis'te 2 pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bitlis'te iki pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bitlis'te iki pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüsrevpaşa Mahallesi'nde 13 AAS 162 plakalı pikap, yol kenarında duran 06 EGF 939 plakalı kamyonete arkadan çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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