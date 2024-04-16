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        Bitlis'te 2 pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bitlis'te iki pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:40
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        Bitlis'te 2 pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Bitlis'te iki pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hüsrevpaşa Mahallesi'nde 13 AAS 162 plakalı pikap, yol kenarında duran 06 EGF 939 plakalı kamyonete arkadan çarparak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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