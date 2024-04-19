Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak'ta çocuklar sinemayla buluşturuldu

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 21:44 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güroymak'ta çocuklar sinemayla buluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında ilçeye bağlı Kaleli Köyü ile Köşk mezrasında yaşayan çocuklar için etkinlik yapıldı.

        Köylerinden alınarak Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi'ne getirilen çocuklar, sinema salonunda film izledi.

        Bilgi Evi sorumlusu Mahir Okay, yeni açılan sinema salonunda çocukların sinemayla buluştuğunu söyledi.

        Okay, "Çocuklarımızın gelecekleri güzel olsun istiyoruz. Kaymakamımız Mehmet Zahid Uzun, köylerdeki çocuklarımıza sahip çıktı. Herkesin evinde televizyon var. Herkes sinemaya da gidebiliyor ama köylerde sinemaya gitme oranı çok düşük. Bu maksatla yeni yetişen çocuklarımızı kültür ve sanatla zenginleştirip hayattan daha fazla tat almalarını istedik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu

        Benzer Haberler

        Bitlis kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
        Bitlis kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
        Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
        Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
        Bitlis'te besiciler hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı
        Bitlis'te besiciler hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı
        GÜNCELLEME - Bitlis'te sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan...
        GÜNCELLEME - Bitlis'te sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan...
        'Bombacı Mülayim' adıyla açtığı hesaptan emniyet verilerini paylaşan polis...
        'Bombacı Mülayim' adıyla açtığı hesaptan emniyet verilerini paylaşan polis...
        Bitlis'te Vefa Projesi ile vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
        Bitlis'te Vefa Projesi ile vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor