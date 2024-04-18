GÜNCELLEME - Bitlis'te sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 polisten biri tutuklandı

13 Nisan'da sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" isimli hesapla söz konusu paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. ile bilgi paylaşımı yapan Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. gözaltına alınmıştı.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından Bitlis Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklandı, Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" hesabıyla, "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu" tespit edilen V.K. ile bilgi aktarımı yapan polis memurları S.B. ve O.Z'nin işlemleri tamamlandı.

Bitlis'te sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 polisten biri tutuklandı.

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