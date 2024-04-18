Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te Turizm Haftası kutlandı

        Bitlis'te Turizm Haftası dolayısıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) iş birliğiyle program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:37 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te Turizm Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te Turizm Haftası dolayısıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) iş birliğiyle program düzenlendi.

        BEÜ merkezi konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, son zamanlarda turistlerin farklı destinasyonlara olan ilgisinin hızla arttığını belirtti.

        Turistlerin deniz, kum, güneş turizminden daha farklı alanlara yöneldiğini ifade eden Karaömeroğlu, Bitlis'in sahip olduğu değerlerin bilinçli yatırımcılar tarafından değerlendirilmesiyle turizmde öne çıkan marka şehirlerden biri olabileceğini vurguladı.

        Bitlis'in turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karaömeroğlu, "Bitlis adeta doğanın ve tarihin bir araya geldiği bir cennet gibi. Kış turizmi için yüksek dağlarımızın karla kaplanmış zirveleri kayak tutkunlarını cezbetmektedir ancak sadece kış sporları değil, aynı zamanda dağlarımızın eteklerindeki göllerin ve akarsuların doğal güzellikleri de doğaseverleri kendisine çekmektedir. Tarih meraklıları için de Bitlis adeta açık hava müzesi gibidir. Arkeolojik ve tarihi eserlerimiz geçmişimizin izlerini taşırken, kültürel mirasımız ise bizi tarihimizle buluşturuyor. Eski camilerimiz, kümbetlerimiz, tarihi mezarlıklarımız ve kiliselerimiz, farklı inançlara sahip insanları bir araya getirmektedir." diye konuştu.

        Turizmin sürdürülebilir bir kalkınma aracı olmanın yanı sıra bir yerin ruhunu anlamak, doğal güzelliklerini keşfetmek, yeni lezzetlerle tanışmak açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çeken Karaömeroğlu, halkın ve yatırımcıların beklentilerini göz önünde bulundurarak daha nitelikli ve sürdürülebilir turizm etkinlikleri ve yatırımlarıyla Bitlis'in güzelliklerinin ve değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını ifade etti.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise kentin hem doğal güzellikleri hem de kültürel varlıklarıyla ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ancak bu potansiyelin yeterince harekete geçirilemediğini söyledi.

        Kentteki turizm kaynaklarını harekete geçirmek için çalışma yürüttüklerini aktaran Elmastaş, "Bitlis'te Dere Üstü Islah Projesi'nin ardından bu anlamda ciddi çalışmalar yapılmaya başlandı. Bitlis'in geleceği turizme bağlıdır. Bundan sonraki süreçte bütün kurum ve kuruluşlarla kentteki potansiyeli harekete geçirebilirsek, Bitlis'in en önemli sektörü turizm olacaktır. Üniversite olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 6 ay önce de turizm alanında İhtisas Üniversitesi olduk. Bu alandaki 25 üniversiteden biriyiz." ifadelerini kullandı.

        Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ise turizmin ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, birçok turizm varlığıyla Bitlis'in bundan sonraki süreçte hasıladan daha fazla pay alması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.

        Turizm İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Adıgüzel'in kentin turizm potansiyeli konusunda sunum yapmasının ardından tiyatro gösterisi sunuldu.

        Fotoğraf sergisinin açılmasıyla son bulan programa, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        NASA Başkanı'ndan Çin'e dair çarpıcı iddia
        NASA Başkanı'ndan Çin'e dair çarpıcı iddia
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?"
        "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?"
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da yeni iki güve türü tespit edildi
        Elazığ'da yeni iki güve türü tespit edildi
        Bitlis'te sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 polis adli...
        Bitlis'te sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 polis adli...
        'Bombacı Mülayim' adıyla açtığı hesaptan emniyet verilerini paylaşan polis...
        'Bombacı Mülayim' adıyla açtığı hesaptan emniyet verilerini paylaşan polis...
        Bitlis'te kaçak keklik avlayan 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza
        Bitlis'te kaçak keklik avlayan 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza
        Bitlis'teki polisler Çorumlu öğrencilerin mektuplarını karşılıksız bırakmad...
        Bitlis'teki polisler Çorumlu öğrencilerin mektuplarını karşılıksız bırakmad...
        Bitlis'te öğrenciler tarihi ve doğal mekanları geziyor
        Bitlis'te öğrenciler tarihi ve doğal mekanları geziyor