Bitlis kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında 'Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK' adıyla operasyon düzenledi. Operasyonda arazi arama-tarama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 353 adet 7,62 mm çapında fişek, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 el telsizi, 1 telsiz kablosu, 1 telsiz anteni,1 telsiz bataryası, 1 telsiz kulaklığı, 4 pil bloğu ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri ise imha edildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

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