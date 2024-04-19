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        Bitlis kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

        BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:13 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:15
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        Bitlis kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında 'Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK' adıyla operasyon düzenledi. Operasyonda arazi arama-tarama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 353 adet 7,62 mm çapında fişek, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 el telsizi, 1 telsiz kablosu, 1 telsiz anteni,1 telsiz bataryası, 1 telsiz kulaklığı, 4 pil bloğu ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri ise imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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