Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

        Bitlis merkezli Batman ve Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis merkezli Batman ve Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Güroymak cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, 16-23 Nisan tarihleri arasında Bitlis, Batman ve Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Özel harekat timlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 2 kilo 700 gram esrar, 135 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram eroin, 3 uyuşturucu hap, 2 tüfek ve 25 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!
        İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        İYİ Parti yeni genel başkanını seçiyor! 4 aday yarışıyor
        İYİ Parti yeni genel başkanını seçiyor! 4 aday yarışıyor
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL!
        35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL!
        Arda Güler golünü attı!
        Arda Güler golünü attı!
        Aile hekimlerinin izin isyanı
        Aile hekimlerinin izin isyanı
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Venedik’e giriş ücretli: İlk günde kaç kişi girdi?
        Venedik’e giriş ücretli: İlk günde kaç kişi girdi?
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "Tarihe Damga Vuranlar, Haluk Dursun" anma programı düzenlendi
        Bitlis'te "Tarihe Damga Vuranlar, Haluk Dursun" anma programı düzenlendi
        Eren Holding Bitlis'te 32 derslikli okul yaptıracak
        Eren Holding Bitlis'te 32 derslikli okul yaptıracak
        Adilcevaz'da arama ve kurtarma eğitimi alanlara sertifika verildi
        Adilcevaz'da arama ve kurtarma eğitimi alanlara sertifika verildi
        Bitlis'te sinekle mücadele çalışmaları başladı
        Bitlis'te sinekle mücadele çalışmaları başladı
        Bitlis'te çöp konteynerleri yenilendi
        Bitlis'te çöp konteynerleri yenilendi
        Bitlis'teki RAM'da özel gereksinimli bireyler yeteneklerine göre geleceğe h...
        Bitlis'teki RAM'da özel gereksinimli bireyler yeteneklerine göre geleceğe h...