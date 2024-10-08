Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Bitlis'te "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 22:26 Güncelleme: 08.10.2024 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında, 81 il valisinin video konferans yöntemiyle bağlandığı "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" toplantısına katıldığı belirtildi.

        İçişleri Bakanlığının 2020/2 Genelgesi kapsamında 81 ilde "İl Risk Azaltma Planı" (İRAP) hazırlanması talimatı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Valiliğimizce (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) 2021'de tüm paydaş kurumlarımızın ortak çalışması sonucu kısa, orta ve uzun vadeli Bitlis İl Risk Azaltma Planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. İlimiz özelinde deprem, kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çığ) ve taşkın, öncelikli afet türü olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 3 amaç, 10 hedef, 167 eylem belirlenmiş, eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar ile ilgili eylem özelinde destek görevi görecek olan kurum ve kuruluşlar tanımlanmıştır. Planda bulunan 167 eylemin 48'i önceliklendirilerek 'Kırmızı Eylem' olarak tanımlanmıştır. 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri kapsamında AFAD Başkanlığımızın organizasyonunda, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında 81 İl İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun tüm üyeleri ile illerimizde eş zamanlı video konferansla toplantı düzenlenmiştir."

        Açıklamada, İRAP kapsamındaki eylemlerin ölçülebilir nitelikte olması, halkın bilinçlendirilmesi, eğitim ve tatbikat çalışmalarının yapılmasının önem arz ettiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ortak iş birliğiyle İRAP kapsamında tüm eylemlerin en hızlı şekilde tamamlanacağı ifade edildi.

        İl AFAD Müdürü Erdal Tunçtan'ın video konferans bağlantısı öncesinde sunum yaptığı toplantıya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekinci katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'İki çocuk muhafaza altına alındı'
        'İki çocuk muhafaza altına alındı'
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        Putin'in doğum gününü kutladı
        Putin'in doğum gününü kutladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!
        Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak
        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te darbedilen kadın ve annesi için "koruyucu ve önleyici tedbir kara...
        Bitlis'te darbedilen kadın ve annesi için "koruyucu ve önleyici tedbir kara...
        Hizan'daki taş evler yılın her döneminde ilgi görüyor
        Hizan'daki taş evler yılın her döneminde ilgi görüyor
        Bitlis'te asırlık pekmez geleneği
        Bitlis'te asırlık pekmez geleneği
        Bitlis'te 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'te 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'te 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi
        Bitlis'te 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi
        Asırlardır geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi yapıyorlar
        Asırlardır geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi yapıyorlar