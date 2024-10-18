Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "15. Kültür Turizm ve Medeniyet Kongresi" yapıldı

        Bitlis Eren Üniversitesi tarafından 15. Kültür Turizm ve Medeniyet Kongresi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "15. Kültür Turizm ve Medeniyet Kongresi" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Eren Üniversitesi tarafından 15. Kültür Turizm ve Medeniyet Kongresi düzenlendi.

        İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılan kongreye, 23 ülkeden 500 akademisyen katıldı.

        Kongrenin açılışında konuşan Vali Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesinin turizm ihtisas özelliğine kavuşmasının bölge için önemli olduğunu söyledi.

        Turizmin önemine değinen Karakaya, şunları kaydetti:

        "İnsanlar artık rutin gündelik hayatın dışında yeni şeyler, konular öğrenmek, yeni insanlar tanımak için dünyanın dört bir tarafını geziyor. Turizm faaliyetleri aslında ortak bir dünya medeniyeti oluşturma yönünde ilerliyor. Gerçekten Bitlis, tarih, kültürel doku ve her alanda çok büyük zenginliklere sahip. Bu güzelliklerin işlenerek ortaya çıkarılması gerekiyor."

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise yedi bin yıllık tarihi olan Bitlis'in bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktardı.

        Tanğlay, "Turizmin gelişmesi için üniversitemize çok görev düşüyor. Belediye ve Valilik olarak turizm şirketlerinin rotasına Bitlis'i eklemek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bitlisi hak ettiği yere taşıyacağız." diye konuştu.

        Önemli bir kongreye ev sahipliği yaptıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da "500 katılımcı, 140 bildiri ile kongreye geldi. 23 ülkeden uzmanlar ve kültür turizm alanındaki hocalar, akademisyenler yer aldı. Akademik açıdan oldukça önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

        Kongreye Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Fuat Eker, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Aysel'i bacaklarından vurmuştu! Cezası belli oldu!
        Aysel'i bacaklarından vurmuştu! Cezası belli oldu!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        YRP Genel Başkanı Erbakan'dan Bitlis'te esnaf ziyareti
        YRP Genel Başkanı Erbakan'dan Bitlis'te esnaf ziyareti
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu
        Bitlis'te 466 sürücüye idari para cezası uygulandı
        Bitlis'te 466 sürücüye idari para cezası uygulandı
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Bitlis Sağlık Müdürlüğüne atanan Güzeltaş, göreve başladı
        Bitlis Sağlık Müdürlüğüne atanan Güzeltaş, göreve başladı