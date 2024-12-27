Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor
Bitlis'te geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bitlis'te geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Gece saatlerinde kentte etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı; belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kapalı köy yolunun bulunmadığını belirterek, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.