Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kapalı köy yolunun bulunmadığını belirterek, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Gece saatlerinde kentte etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı; belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

Bitlis'te geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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