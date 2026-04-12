        Bitlis'te kış turizmi ve kayak sporu yatırımları görüşüldü

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kente gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 22:18
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki kayak tesisinde yapılan görüşmede, Bitlis'in spor altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile planlanan yatırımlar ele alındı.


        Görüşmede, kentin kış turizmi ve kayak sporunun geliştirilmesine ilişkin projeler de değerlendirildi.


        Bitlis'in doğal yapısı ve iklim avantajıyla kayak sporu açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Karakaya, yapılacak yatırımlarla ilin kış turizminde daha güçlü ve cazip bir merkez haline geleceğini ifade etti.


        Karakaya, gençlerin spora yönlendirilmesi ve kayak sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin ise Bitlis'in doğru planlama ve yatırımlarla kısa sürede önemli bir kış turizmi merkezi olabileceğini belirterek federasyon olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

        Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve sporcular da katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

