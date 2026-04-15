Adilcevaz'da köpeklere kuduz aşısı yapılıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sahipli ve sahipsiz köpeklere kuduz aşısı yapılıyor.





Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, sahipsiz köpeklere yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.



Sokak Hayvanları Geçici Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açtıklarını belirten Akbaba, şunları kaydetti:





"İlçemizde başıboş köpeklerin tamamını toplayarak kısırlaştırdık ve Bitlis'teki barınağa gönderdik. Şu an ilçemizde başıboş köpek bulunmamaktadır. Ekiplerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. En büyük sorunlarımızdan biri ise çevre il ve ilçelerden ilçemize hayvan bırakılmasıdır Ekiplerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte köylerde yürütülen aşılama çalışmalarına destek veriyor."





İlçe Tarım ve Orman Müdürü Candost Arıkbaş ise "Isırılma vakalarının önüne geçmek, özellikle çocuklarımızı ve yaşlılarımızı korumak amacıyla sahada yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerimiz köy köy gezerek tarama faaliyetleri yürütüyor. Isırılma vakalarında vatandaşlarımızın kuduz aşı takibini gerçekleştiriyor, ayrıca okullarda öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıyor." dedi.

