Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, yapımı süren TOKİ konutlarını inceledi

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, yapımı süren TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.





İnşaatı süren 204 konut ve 6 dükkanla ilgili bilgi alan Akbaba, vatandaşların daha güvenli, modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması için yürütülen her projeyi yakından takip ettiklerini söyledi.





İlçede önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini belirten Akbaba, şunları kaydetti:



"İlçemizde yapımı süren 204 konut ve 6 dükkandan oluşan bu önemli projeyi yerinde inceleyerek çalışmaların geldiği aşamayı değerlendirdik. Vatandaşlarımızın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu modern ve planlı yaşam alanlarının ilçemize kazandırılıyor olması bizleri memnun ediyor. Bu konutların tamamlanması hem vatandaşlarımız güvenli ve konforlu evlere kavuşacak hem de ilçemizin şehirleşme vizyonuna önemli katkı sağlanacaktır."

