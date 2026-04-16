Bitlis'te sağlık çalışanının darbedilmesi protesto edildi

Sağlık-Sen Bitlis Şubesi üyeleri, dün Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde bir sağlık çalışanının hasta yakını tarafından darbedilmesini kınadı.



Hastane önünde toplanan üyeler adına basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Bitlis Şube Başkanı Baki Kaya, 15 Nisan'da bir sağlık çalışanının görevi başındayken hasta yakınının fiziki şiddetine maruz kaldığını söyledi.



İnsan hayatını korumak ve yaşatmak için fedakarca görev yapan sağlık emekçilerine yönelik saldırıyı kınadıklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:



"Sağlık çalışanları özveriyle görevlerini yerine getirirken maruz kaldıkları bu tür şiddet olayları kabul edilemez. Şiddet sadece sağlık çalışanlarını değil, sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğini ve toplum sağlığını da tehdit etmektedir. Sağlık-Sen Bitlis Şubesi olarak sağlık çalışanlarımızın asla yalnız olmadığını açıkça ifade ediyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz."



Sağlıkta şiddetin son bulması için caydırıcı ve etkin yasal düzenlemelerin tavizsiz uygulanmasını, sağlık kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılması ve çalışanların can güvenliğinin eksiksiz sağlanmasını istediklerini ifade eden Kaya, sağlıkta şiddetin tamamen sona erdiği bir çalışma ortamı sağlanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.



Kaya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

