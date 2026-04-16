        Bitlis Eren Üniversitesi "Boncuklu Tarla Neolitik Yerleşimi Arkeolojik Kazıları"nı yürütecek

        Bitlis Eren Üniversitesi "Boncuklu Tarla Neolitik Yerleşimi Arkeolojik Kazıları"nı yürütecek

        Mardin'in Dargeçit ilçesindeki "Boncuklu Tarla Neolitik Yerleşimi Arkeolojik Kazı Çalışmaları", Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Çiftçi'nin başkanlığında yürütülecek.

        Giriş: 16.04.2026 - 11:49 Güncelleme:
        BEÜ'den yapılan açıklamada, Boncuklu Tarla Neolitik Yerleşimi'nin 2025 yılında Cumhurbaşkanı Kararı ile kazı statüsüne alındığı belirtildi.

        Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi etkileşim alanındaki Boncuklu Tarla yerleşiminin, Dicle Nehri'nin yaklaşık 2 kilometre batısında ve Nevala Maherk Çayı'nın güneyinde yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Alan yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiştir. 2012 ve 2017-2024 yılları arasındaki kazılar ve radyokarbon analizlerle yerleşimin farklı 6 tabakaya sahip olduğu ve M.Ö. 11 ile 8 bininci yıllar arasında kesintisiz bir iskan süreci gösterdiği belirlenmiştir. Kazı çalışmalarıyla kutsal alan, tapınak veya kamusal yapı niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 anıtsal yapı, konut ve üretim alanları ile işlik yapıları gün yüzüne çıkarılmış, çok sayıda mezar ve insan kalıntısına ulaşılmıştır. Arkeozooloji ve arkeobotanik analizlerle dönemin beslenme alışkanlıkları, üretim tüketim pratikleri ve çevresel koşullara ilişkin önemli bilimsel veriler de elde edilmiştir."

        Elde edilen küçük buluntuların da neolitik dönemin inanç sistemi, sembolik dünyası ve sosyal yapısına dair önemli ipuçları sunduğu kaydedilen açıklamada, alanın Anadolu'nun erken yerleşim tipolojisinin anlaşılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!

        Benzer Haberler

        Bitlis Eren Üniversitesi, Mardin'de neolitik dönemin sırlarını araştıracak
        Bitlis Eren Üniversitesi, Mardin'de neolitik dönemin sırlarını araştıracak
        Polonyalı dağcılar Süphan Dağı'ndan kayakla indi
        Polonyalı dağcılar Süphan Dağı'ndan kayakla indi
        Tatvan'da bardak çay ücretine zam
        Tatvan'da bardak çay ücretine zam
        Bitlis'te Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Bitlis'te Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Bitlis'te "Turizm Haftası" kutlandı
        Bitlis'te "Turizm Haftası" kutlandı
        Bitlis'te Süphan Dağı'na tırmanmak isteyen dağcılara kar engeli
        Bitlis'te Süphan Dağı'na tırmanmak isteyen dağcılara kar engeli