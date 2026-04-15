        Bitlis Haberleri Bitlis'te Süphan Dağı'na tırmanmak isteyen dağcılara kar engeli

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'na çıkmak isteyen 5 dağcı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tırmanışlarını gerçekleştiremedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Pakistan ve Avusturya'dan 2 dağcının da aralarında bulunduğu 5 kişilik grup, Süphan Dağı'na tırmanmak için Adilcevaz ilçesine geldi.

        Aydınlar beldesine giden dağcılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kışkıllı köyünde tırmanışa başladı.

        3 bin 850 rakıma kadar ulaşan dağcılar, etkili olan kar ve tipi nedeniyle zirveye varmadan geri dönmek zorunda kaldı.

        Grubun rehberi Mehmet Ararat, gazetecilere, nisan ayında olumsuz hava koşullarıyla karşılaşmanın sürpriz olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 8 saatte 3 bin 850 rakıma ulaşabildiklerini belirten Ararat, "Daha fazla ilerleme şansımız yoktu. Yoğun sis, kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman el ele tutuşarak geri dönmek zorunda kaldık. Zorlu bir tırmanış oldu ancak zirveye ulaşamadık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Restoranda dövülerek öldürülen müzisyen için karar!
        Restoranda dövülerek öldürülen müzisyen için karar!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi

        Benzer Haberler

        Adilcevaz'da köpeklere kuduz aşısı yapılıyor
        Adilcevaz'da köpeklere kuduz aşısı yapılıyor
        Tatvan'da gökyüzünü kaplayan binlerce kuş görsel şölen sundu
        Tatvan'da gökyüzünü kaplayan binlerce kuş görsel şölen sundu
        Nisan ayında kardan kapanan köy yolları açıldı
        Nisan ayında kardan kapanan köy yolları açıldı
        Bitlis'te otomobil ile kamyonet çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Bitlis'te otomobil ile kamyonet çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Bitlis'te 2 ayrı kazada 12 yaralı
        Bitlis'te 2 ayrı kazada 12 yaralı
        Bitlis'te iki ayrı kaza: 12 yaralı
        Bitlis'te iki ayrı kaza: 12 yaralı