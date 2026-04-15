Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te "Turizm Haftası" kutlandı

        Bitlis'te "Turizm Haftası" kutlandı

        Bitlis'te Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "Turizm Haftası" kutlandı

        Bitlis'te Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.


        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Merkezi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, sinevizyon gösterisi sunuldu.

        Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ülkenin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, köklü tarihi ve zengin kültürel mirasını tanıtmak ve turizm bilincini artırmak amacıyla Turizm Haftası'nın kutlandığını söyledi.

        Kadim medeniyetleri taşıyan Bitlis'in, Urartulardan Selçuklulara, Osmanlı'dan günümüze uzanan zengin tarihiyle adeta bir açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Karakaya, şöyle devam etti:

        "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Bitlis Kalesi ve tarihi yapılarımızın yanı sıra Nemrut Kalderası eşsiz güzelliğe sahip bir doğa harikasını bünyesinde barındırmaktadır. Turizm sadece ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde şehirlerin tanıtımına katkı sağlayan, kültürlerarası etkileşimi artıran ve toplumsal kalkınmayı destekleyen çok önemli bir alandır. Bu anlayışla turizm altyapısını güçlendirmek, sahip olduğumuz değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve ilimizi daha geniş kitlelere tanıtmak adına çalışmalarımızı bütün paydaşlarımızla sürdürüyoruz."

        Kentteki anıt eserlerin ve sivil mimarilerin restorasyonunu önemsediklerini ifade eden Karakaya, "Nemrut Kalderası'nın milli park olması için çalışmalarımız son aşamaya geldi. Valilik koordinesinden birçok paydaşımızla çalışıyoruz. Jeotermal konusunu da önemli görüyoruz. Bitlis, jeotermal kaynak bakımından nitelikli bir şehir. İl Özel İdaresi olarak 20'nin üzerinde alanı yatırımcılara tahsis ettik." diye konuştu.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise turizmin Bitlis'in kalkınmasında öncü sektör olduğunu söyledi.

        Turizm alanında ihtisas üniversitesi olduklarını anımsatan Elmastaş, "Özellikle akademik noktada yaptığımız çalışmalar var. Öncelikle turizm ve hizmet sektöründe insan yüzüne ihtiyaç olduğunu biliyorduk ve bunu karşılamak üzere gastronomi, turizm işletme ve aşçılık programlarını canlandırdık. Mezun vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner de "Valimiz önderliğinde yürüttüğümüz altyapı, restorasyon ve tanıtım faaliyetleri ildeki turizm hareketliliğinin artmasına katkı sağlayacak. Turizmin yöre halkı için önemli bir sektör haline gelmesini, ilimizdeki turizm gelirlerinde artış sağlamasını hedeflemekteyiz." dedi.

        Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan da Turizm Haftası'nı kutlayarak bu yıl yapacakları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Türkülerin seslendirildiği ve tiyatro oyununun sahnelendiği programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932'de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi

        Benzer Haberler

        Bitlis'te Süphan Dağı'na tırmanmak isteyen dağcılara kar engeli
        Bitlis'te Süphan Dağı'na tırmanmak isteyen dağcılara kar engeli
        Adilcevaz'da köpeklere kuduz aşısı yapılıyor
        Adilcevaz'da köpeklere kuduz aşısı yapılıyor
        Tatvan'da gökyüzünü kaplayan binlerce kuş görsel şölen sundu
        Tatvan'da gökyüzünü kaplayan binlerce kuş görsel şölen sundu
        Nisan ayında kardan kapanan köy yolları açıldı
        Nisan ayında kardan kapanan köy yolları açıldı
        Bitlis'te otomobil ile kamyonet çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Bitlis'te otomobil ile kamyonet çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Bitlis'te 2 ayrı kazada 12 yaralı
        Bitlis'te 2 ayrı kazada 12 yaralı