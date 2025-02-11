Bitlis'te banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, polis, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karayolları 118. Şube Şefliği binası önünde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen, bir bankaya ait 34 KVN 766 plakalı para nakil aracı ile 34 CIK 365 plakalı otomobil çarpıştı.

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