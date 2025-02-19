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        Bitlis'te 5 yaşındaki çocuğun yuttuğu toplu iğne ameliyatla çıkarıldı

        Bitlis'te 5 yaşındaki çocuğun 9 ay önce yuttuğu toplu iğne, ameliyatla mesane duvarından çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:32
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        Bitlis'te 5 yaşındaki çocuğun yuttuğu toplu iğne ameliyatla çıkarıldı
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        Bitlis'te 5 yaşındaki çocuğun 9 ay önce yuttuğu toplu iğne, ameliyatla mesane duvarından çıkarıldı.

        Güroymak ilçesinde daha önce cisim yuttuğu gerekçesiyle gittikleri sağlık kuruluşlarından sonuç alamayan 5 yaşındaki çocuğun ailesi, 4 gün önce Tatvan Devlet Hastanesine başvurdu.

        Karın ağrısı şikayeti bulunan çocuğun çekilen röntgeninde, mesane duvarında metal cisim olduğu tespit edildi. Uzun süre vücutta kalan 3 santimetre civarındaki toplu iğnenin, mesane duvarına yapıştığı belirlendi.

        Ailenin bilgilendirilmesinin ardından Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tahsin Onat Kamçı tarafından ameliyata alınan çocuğun yuttuğu toplu iğne çıkarıldı.

        Kamçı, gazetecilere, 5 yaşındaki hastanın 9 ay önce cisim yuttuğunu ancak ailenin bunun toplu iğne veya çivi olduğunu ayırt edemediğini söyledi.

        Hastanın kontrollerinde, yuttuğu cismin doğal yollarla vücuttan çıkmadığını tespit ettiklerini anlatan Kamçı, "Bunun üzerine ameliyat kararı aldık. Ameliyatta cismin mesane duvarına yapıştığını gördük. Cerrahi operasyonla 3 santimetre civarındaki toplu iğneyi çıkardık. Hastayı birkaç gün takipte tuttuk. Genel sağlık durumu iyi olan hastamızı taburcu ettik." diye konuştu.

        Bazı cisimlerin doğal yollarla vücuttan atılabildiğini belirten Kamçı, "Kesici ve delici cisimler çok tehlikeli. Bu gibi cisimlerin çocukların ulaşabileceği yerlere bırakılmaması gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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