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        Bitlis'te motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:17
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        Bitlis'te motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi
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        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi.

        Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Ahmet Karakaya, yaptığı konuşmada, motosiklet kazalarının önlenmesi için eylem planı hazırlandığını söyledi.

        Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 20'sini motosikletlerin oluşturduğunu belirten, Karakaya, "Bitlis özelinde baktığımızda, 2023'te 1141 olan tescilli motosiklet sayısının 15 Mart itibarıyla 1754'e yükseldiğini görüyoruz. Son 15 ayda yüzde 53'lük bir artış yaşanmış. Motosiklet sayısındaki bu hızlı artış, beraberinde bazı riskleri de getirmiştir." dedi.

        Bitlis'te geçen yıl 76 motosiklet kazasının yaşandığını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

        "İlimizde 94 vatandaşımız yaralandı. Üzülerek belirtmek isterim ki önceki yıllarda can kaybı yaşanmazken, bu yıl bu risk daha da arttı. Bugün gerçekleştireceğimiz Güvenli Motosiklet Sürücülüğü Eğitimi, bu farkındalığı artırmak adına önemli bir adım. Denetimlerin artırılması bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Nitekim Bitlis'te motosikletlere yönelik yapılan uygulamalarda yüzde 251 oranında bir artış sağlanmıştır. Bu denetimlerin temel amacı ceza yazmak değil, sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır. Trafikte her bireyin hayatı kıymetli."

        Trafik Tescil Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Arslantaş ise motosiklet sayıları ve kazalarıyla ilgili verileri paylaştı.

        Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Furkan Bilgehan Ertem, öğretim üyeleri, öğrenciler ve motosiklet kullanıcıları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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