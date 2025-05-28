Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdü
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2 bin 276 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa giyim yardımı yapıldı.
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2 bin 276 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa giyim yardımı yapıldı.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı sevincine ortak olmak ve çocukların yüzünü güldürmek amacıyla çalışma başlattı.
Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı esas alan proje kapsamında Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'da 2 bin 276 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa giyim yardımı yapıldı.
Bayramlık kıyafetler, ekipler tarafından çocuklara teslim edildi, bazı çocuklara da hediye giyim kartları adreslerine posta yoluyla ulaştırıldı.
Geçmişten günümüze vakıf kültürünün taşıdığı merhamet, paylaşma ve kardeşlik ruhuyla yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.
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