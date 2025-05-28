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        Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdü

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2 bin 276 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa giyim yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:06
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        Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdü
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        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2 bin 276 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa giyim yardımı yapıldı.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı sevincine ortak olmak ve çocukların yüzünü güldürmek amacıyla çalışma başlattı.

        Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı esas alan proje kapsamında Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'da 2 bin 276 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa giyim yardımı yapıldı.

        Bayramlık kıyafetler, ekipler tarafından çocuklara teslim edildi, bazı çocuklara da hediye giyim kartları adreslerine posta yoluyla ulaştırıldı.

        Geçmişten günümüze vakıf kültürünün taşıdığı merhamet, paylaşma ve kardeşlik ruhuyla yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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