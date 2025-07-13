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        Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 22:02 Güncelleme: 13.07.2025 - 22:12
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        Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Yığınkaya köyü yolunda seyir halindeki tarım aracı devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, ekiplerce ambulanslara alınarak Hizan ve Tatvan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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