Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Yığınkaya köyü yolunda seyir halindeki tarım aracı devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ekiplerce ambulanslara alınarak Hizan ve Tatvan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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