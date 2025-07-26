Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" Bitlis'te düzenlendi

        Bitlis'te, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 00:21 Güncelleme: 26.07.2025 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" Bitlis'te düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" etkinliği başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen etkinlik için kente gelen 20 gazeteci, ilk olarak Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek üyelerine teşekkür eden Karakaya, basın mensuplarının Bitlis'teki güzellikleri, kültürel değerleri, tarihi dokuyu, coğrafi güzellikleri tanıtacaklarını belirtti.

        Bitlis'in doğa ve kültür turizmi açısından Anadolu'daki en kıymetli destinasyonların başında geldiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

        "Biz de şehrimizin bu güçlü yönünü öne çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Restorasyonlarımızın tamamlanmasıyla, Nemrut Krater Gölü'nün uygun şekilde turizme açılmasıyla, Ahlat zaten çok kıymetli bir Selçuklu hazinesi, dere ıslah projesi sonrası kentin tarihi dokusunun ortaya çıkması, bunların hepsi birleştiğinde bütün ilçelerimizle Bitlis, Anadolu'nun çok kadim bir kenti olarak misafirlerini daha bir keyifle ağırlamaya hazır hale gelecek."

        Gazeteciler, daha sonra Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile makamında bir araya geldi.

        Ziyarette konuşan Tanğlay, "Turizmde tanıtım çok önemli. Sizlerin de bir gönül elçisi olarak burada büyük desteğinizin olacağına inanıyoruz. Bitlis'e çok fazla yer verirseniz seviniriz." dedi.

        AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi de kendilerini ziyaret eden ekibe teşekkür ederek, "Kentin cazibe merkezi haline gelmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi gazetecilerin o şehre gitmesidir. Gazeteciler bir şehre gitmeye başladıktan sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri bir şehre gitmeye başladıktan sonra o şehirde çok daha güzel şeyler olmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

        - "Bitlis'i kamuoyuna tanıtacağız"

        Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise bugüne kadar 50 ilde 600 gazeteciyle görev aldıklarını ve Türkiye'nin iç turizmine katkı sağlamada önemli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında Bitlis'te olduklarını dile getiren Gökdemir, şöyle konuştu:

        "Projedeki amacımız, ülkemizin geniş bir yelpazeye sahip kültür hazinesini tanıtmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak. Bu vesileyle de Bitlis'te bir farkındalık yaratmak üzere 20 gazeteci arkadaşımızla şehri adım adım gezecek, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini bizzat yerinde görüp belgeleyeceğiz. Haberlerimizde, makalelerimizde, yazılarımızda Bitlis'e ayrıcalık tanıyacağız, Bitlis'i kamuoyuna tanıtacağız. Bitlis tanınmış, bilinmiş bir şehir. Tarihi ve kültürel değerlerini daha da fazla kamuoyuna yansıtarak Bitlis'in iç turizmine destek sağlamak istiyoruz. Bu sebeple buradayız. 3 günlük Bitlis ziyaretlerimizde en iyi şekilde Bitlis'i anlatacağımıza eminiz."

        Gazeteciler, ziyaretlerin ardından Bitlis'in tarihi çarşısı, Alemdar Köprüsü, Feyzullah El Ensari Türbesi, Ulu Cami Meydanı, Kalealtı ve kentteki tarihi yapıları gezerek bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Eve döndüğünde 2 cansız bedenle karşılaştı
        Eve döndüğünde 2 cansız bedenle karşılaştı
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te Mülkiye Başmüfettişi Karaömeroğlu ve orman yangını şehitleri için...
        Bitlis'te Mülkiye Başmüfettişi Karaömeroğlu ve orman yangını şehitleri için...
        Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 13 kişi yaralandı
        Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 13 kişi yaralandı
        Vali Karakaya, Bitlis'te kültürel mirasların değerlendirilmesine yönelik to...
        Vali Karakaya, Bitlis'te kültürel mirasların değerlendirilmesine yönelik to...
        Bitlis Valisi Karakaya, Kef Kalesi'deki kazı alanında incelemede bulundu
        Bitlis Valisi Karakaya, Kef Kalesi'deki kazı alanında incelemede bulundu
        Bitlis'te eğitimlerini tamamlayan 213 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı
        Bitlis'te eğitimlerini tamamlayan 213 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı
        Güroymak Belediyesi 6 araçla filosunu güçlendirdi
        Güroymak Belediyesi 6 araçla filosunu güçlendirdi