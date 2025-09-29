Hizan'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İlçe merkezinde A.C. idaresindeki 09 J 0730 plakalı motosiklet ile V.Y. yönetimindeki 33 AOE 657 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.