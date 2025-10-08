Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:23
        Güroymak'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi
        Bitlis'in Güroymak ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

        YİBO konferans salonundaki etkinliğe sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, katılımcılara, ailelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolü, erken farkındalığın önemi ve müdahale yolları hakkında bilgi verdi.

        Gençlerin uyuşturucu maddelerden korunmasında aile desteğinin kritik bir yere sahip olduğunu anlatan ekipler, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için sürdürülen mücadelenin annelerin de desteğiyle kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

