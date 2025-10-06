Nemrut Krater Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nün çevresi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sonbaharın gelmesiyle çevresi sarı, yeşil ve kahverengi tonlara bürünen Nemrut Krater Gölü, güz mevsiminin tüm renklerini bir arada görmek isteyenleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Bölgeye gelen doğasever ve fotoğraf tutkunları, gölün etrafında yürüyüş yaparak doğayla iç içe zaman geçiriyor, eşsiz manzarayı görüntülüyor.

Göl çevresinde fotoğraf çeken Cihan Önen, bölgedeki güzellikleri görmek için göle gittiklerini söyledi.

Gölün çevresindeki ağaçların sonbahar renklerine büründüğünü dile getiren Önen, "Buranın harika bir ambiyansı var. Biz de Bitlisli doğaseverler olarak bu güzelliğe tanıklık ediyoruz. Binlerce yerli ve yabancı turist bu dönemde buraya geliyor. Herkesi bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.