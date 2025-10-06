Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis kırsalında Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 06.10.2025 - 23:14 Güncelleme: 06.10.2025 - 23:14
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 2 Ekim'de Tatvan kırsalında Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

