        Güroymak'ta kent meydanında yenileme çalışmaları başlatıldı

        Güroymak'ta kent meydanında yenileme çalışmaları başlatıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde kent meydanının yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:02 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:02
        Güroymak'ta kent meydanında yenileme çalışmaları başlatıldı
        Bitlis'in Güroymak ilçesinde kent meydanının yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

        Güroymak Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kent meydanın modern görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

        Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, kent estetiğini ön planda tutan yeni düzenleme için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Kent meydanında vatandaşın daha rahat vakit geçirebileceği, sosyal etkinliklerin yapılabileceği ve ilçeye yakışan bir alan oluşturmak istediklerini belirten Mutlu, "Proje hazırlık sürecinde esnaf ve vatandaşlarımızın görüşünü aldık. Meydan düzenlemesinde halkımızın taleplerini dikkate aldık. Yeni peyzaj düzenlemesiyle ilçemize hem estetik hem de işlevsel bir alan kazandıracağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

