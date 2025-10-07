Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Aydın'da vefat eden Kore Gazisi Azap Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

        Aydın'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kore Gazisi Yaşar Azap, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 19:13 Güncelleme: 07.10.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da vefat eden Kore Gazisi Azap Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kore Gazisi Yaşar Azap, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Azap'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ahlat ilçesindeki Ergezen Camisine getirildi.

        Burada düzenlenen törende cenaze namazının kılınması ve dua edilmesinin ardından Kalender Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade

        Benzer Haberler

        Bitlis'teki okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlendi
        Bitlis'teki okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlendi
        Güroymak'ta kent meydanında yenileme çalışmaları başlatıldı
        Güroymak'ta kent meydanında yenileme çalışmaları başlatıldı
        Bitlis kırsalında Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis kırsalında Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te 2 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
        Bitlis'te 2 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
        Nemrut Krater Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü
        Nemrut Krater Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü
        Nemrut'ta sonbahar güzelliği
        Nemrut'ta sonbahar güzelliği