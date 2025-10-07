Aydın'da vefat eden Kore Gazisi Azap Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı
Aydın'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kore Gazisi Yaşar Azap, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kore Gazisi Yaşar Azap, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Azap'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ahlat ilçesindeki Ergezen Camisine getirildi.
Burada düzenlenen törende cenaze namazının kılınması ve dua edilmesinin ardından Kalender Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.