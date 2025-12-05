Bitlis'te emniyet ve jandarmaya tahsis edilen 86 araç törenle hizmete alındı

Bitlis'te emniyet ve jandarmaya tahsis edilen 86 yeni araç, törenle hizmete alındı.

Araçların, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmesi için Gökmeydan'da düzenlenen törende konuşan Vali Ahmet Karakaya, İçişleri Bakanlığı ve Bitlisli iş insanlarının destekleriyle kentin huzuru ve güvenliği için 86 yeni araç alındığını söyledi.

Asayiş, güvenlik ve trafik hizmetlerinin her yerde olduğu gibi Bitlis'te de en önemli kamu hizmetlerinin başında geldiğini belirten Karakaya, şöyle devam etti:

"Bu hizmetlerin yürütülmesinde hiç şüphesiz bu araçlar, hizmet kalitesinin artarak ilimizin güvenliğine, huzuruna ve esenliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Güçlü devlet ancak güçlü kurumlarla mümkün olmaktadır. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın her bir mensubu vatan sevgisiyle fedakarca görev yaparak terör örgütlerine diz çöktürmüş, suç çetelerine ciddi darbeler indirmiştir. Devletin güvenlik alanındaki kararlılığının sadece araç ve ekipman yatırımlarıyla değil, insan kaynağının güçlendirilmesi, modern teknolojilerinin kullanılması ve vatandaş odaklı anlayışıyla da kendini gösteriyor. Bugün teslim edeceğimiz araçlar emniyet ve jandarmamızın sahadaki hareket kabiliyetini artıracak, operasyonel etkinliğini güçlendirecek ve suçla mücadelede güvenlik birimlerimizin standartlarını inşallah daha da yükseltecektir."