        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te emniyet ve jandarmaya tahsis edilen 86 yeni araç, törenle hizmete alındı.

        Bitlis'te emniyet ve jandarmaya tahsis edilen 86 yeni araç, törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:35 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:35
        Bitlis'te emniyet ve jandarmaya tahsis edilen 86 araç törenle hizmete alındı
        Bitlis'te emniyet ve jandarmaya tahsis edilen 86 yeni araç, törenle hizmete alındı.

        Araçların, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmesi için Gökmeydan'da düzenlenen törende konuşan Vali Ahmet Karakaya, İçişleri Bakanlığı ve Bitlisli iş insanlarının destekleriyle kentin huzuru ve güvenliği için 86 yeni araç alındığını söyledi.

        Asayiş, güvenlik ve trafik hizmetlerinin her yerde olduğu gibi Bitlis'te de en önemli kamu hizmetlerinin başında geldiğini belirten Karakaya, şöyle devam etti:

        "Bu hizmetlerin yürütülmesinde hiç şüphesiz bu araçlar, hizmet kalitesinin artarak ilimizin güvenliğine, huzuruna ve esenliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Güçlü devlet ancak güçlü kurumlarla mümkün olmaktadır. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın her bir mensubu vatan sevgisiyle fedakarca görev yaparak terör örgütlerine diz çöktürmüş, suç çetelerine ciddi darbeler indirmiştir. Devletin güvenlik alanındaki kararlılığının sadece araç ve ekipman yatırımlarıyla değil, insan kaynağının güçlendirilmesi, modern teknolojilerinin kullanılması ve vatandaş odaklı anlayışıyla da kendini gösteriyor. Bugün teslim edeceğimiz araçlar emniyet ve jandarmamızın sahadaki hareket kabiliyetini artıracak, operasyonel etkinliğini güçlendirecek ve suçla mücadelede güvenlik birimlerimizin standartlarını inşallah daha da yükseltecektir."

        Araçlardan 65'inin emniyet ve 21'inin jandarmaya tahsis edildiğini ifade eden Karakaya, "İlimizin yetiştirdiği ve 54 araç bağışıyla bize güç katan iş adamlarımızdan başta Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Vahit Kiler, Cemil Demir, Adabağı Anonim Şirketi, Gökhan Ateş, Feysel Yakşi, Zeki Peker, Mustafa Tuna ve Kenan Örken'e teşekkür ediyorum. Araçların kazasız, sıkıntısız şekilde kullanılmasını diliyorum." dedi.

        İş insanı Gökhan Ateş ise "Bu şehre emek veren herkese yürekten teşekkür ediyor. Birliğimiz daim olsun diliyorum. Rabbim yolumuzu açık, adımlarımızı güçlü ve bereketli kılsın." diye konuştu.

        Vali Karakaya'nın iş insanlarına plaket vermesi, İl Müftüsü Kadir Koçak'ın da dua etmesinin ardından Türk bayraklarıyla süslenen araçlar, sirenler eşliğinde Emniyet Müdürlüğüne ve Jandarma Komutanlığına gönderildi.

        Törene, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

