        Tatvan'da öğrenciler için bowling turnuvası yapıldı

        Tatvan'da öğrenciler için bowling turnuvası yapıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Okul Sporları Bowling Turnuvası" düzenlendi.

        Giriş: 06.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:01
        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Okul Sporları Bowling Turnuvası" düzenlendi.

        272 öğrencinin katıldığı turnuvada dereceye girenler, 6-9 Ocak'ta Samsun'da düzenlenecek yarışmaya katılacak.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, müsabakaya katılan öğrencileri tebrik etti.

        Gençlerin keyifli vakit geçirdiğini belirten Elkatmış, "Bowling alanında ilk kez ilimizde bir yarışma gerçekleştirdik. Gençlerimizin sporla tanışmaları oldukça önemli. Önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir yarışma düzenleyeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Turnuvanın koordinatörü Ferhat Arslan ise "İlimiz genelindeki 17 okuldan 272 öğrenci katıldı. Burada dereceye giren takımlarımız Samsun'da yapılacak bölge turnuvasında ilimizi temsil edecek." diye konuştu.

