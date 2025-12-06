Bitlis'te 56 metre yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Gümüşkanat köyünde, 56 metre yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi, eşsiz manzarasıyla büyülüyor.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki köyün yakınlarında bulunan şelale, el değmemiş doğasıyla seyrine doyum olmayan güzellikler sunuyor.

56 metre yüksekliğe sahip kayalıklardan akan ve doğal yapısıyla öne çıkan şelale, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.

Bölgeye gezmeye gelen Semiha Kılıç, şelalenin manzarasıyla oldukça etkileyici olduğunu söyledi.

Şelalenin yeterince tanıtılmadığını belirten Kılıç, "Uzun zamandır duyduğum ama bir türlü fırsat bulup gelemediğim şelaleyi görmeye geldim. Şelale gerçekten anlattıkları kadar muazzam bir manzaraya sahip. Tahmin edebileceğinizden çok daha yüksek. Herkese bu harika güzelliği görmesini tavsiye ediyorum." dedi.