Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 22:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü ve sıcaklık düşüşüne bağlı buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunları kaydedildi:

        "Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 27 Şubat Cuma günü, il genelinde bir gün süreyle tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda gerekli tedbirler birim amirlerince alınacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 6 ayda 1752 sahipsiz köpek barınağa alındı
        Bitlis'te 6 ayda 1752 sahipsiz köpek barınağa alındı
        Otomobil takla attı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
        Otomobil takla attı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
        Bitlis'te kar etkili oldu
        Bitlis'te kar etkili oldu
        Bitlis'te yoğun kar yağışı
        Bitlis'te yoğun kar yağışı
        Bitlis'te kar mesaisi
        Bitlis'te kar mesaisi
        Bitlis'te İl Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı
        Bitlis'te İl Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı